A UEFA tornou oficial, esta quinta-feira, os locais onde as seleções vão ficar instaladas durante o Euro 2024, que decorre entre 14 de junho e 14 de julho.

A seleção nacional vai ficar em Harsewinkel, nomeadamente na localidade de Marienfeld, o mesmo local que serviu de "quartel-general" à equipa então dirigida por Luiz Felipe Scolari durante o Mundial de 2006. A Federação Portuguesa de Futebol conseguiu assegurar o mesmo local, apesar de haver mais seleções interessadas no espaço.

A base da equipa das Quinas fica perto de Gelsenkirchen e Dortmund, sendo que a França será a seleção mais próxima de Portugal.

🏠 𝐓𝐞𝐚𝐦 𝐛𝐚𝐬𝐞 𝐜𝐚𝐦𝐩𝐬 for #EURO2024 🇩🇪



Prioritising sustainability, the match schedule is designed to minimise travel distances for teams and fans between host cities: ⬇️ — UEFA (@UEFA) February 1, 2024

A seleção nacional vai jogar, na fase de grupos, com as seleções da Turquia, da Chéquia e com um adversário que sairá do play-off C, que inclui Geórgia, Luxemburgo, Grécia e Cazaquistão.

O primeiro jogo, a 18 de junho, é contra a Chéquia, em Leipzig, a cerca de 400 quilómetros do quartel-general. No dia 22, Portugal defronta a Turquia, em Dusseldorf (cerca de 170 km). Já o último jogo da fase de grupos, no dia 26 do mesmo mês, será em Gelsenkirchen, uma cidade ainda mais próxima.

Onde vão ficar hospedadas as seleções:

Albânia – Kamen

Áustria – Berlim

Bélgica – Ludwigsburgo

Croácia – Neuruppin

República Checa – Norderstedt

Dinamarca – Freudenstadt

Inglaterra – Blankenhain

França – Paderborn

Alemanha – Herzogenaurach

Hungria – Weiler im Allgäu

Itália – Iserlohn

Países Baixos – Wolfsburgo

Portugal – Harsewinkel

Roménia – Würzburg

Escócia – Garmisch-Partenkirchen

Sérvia – Augsburgo

Eslováquia – Mainz

Eslovénia – Wuppertal

Espanha – Donaueschingen

Suíça – Estugarda

Turquia – Barsinghausen