Vincenzo Montella considerou Portugal a seleção favorita a ganhar o grupo F do Campeonato da Europa de 2024, que conta ainda com a República Checa e um adversário vindo dos play-offs.



«Portugal é a equipa favorita. É uma equipa habituada [a estar em fases finais] e muito forte. Será um estímulo», considerou o selecionador da Turquia, de 49 anos, após o sorteio.



O italiano sublinhou ainda a enorme comunidade turca que mora na Alemanha, país organizador do torneio, e que vai apoiar a seleção.



«Jogámos contra a Alemanha no último mês, aqui na Alemanha, e o amor das gentes turcas fez com que tivéssemos jogado em casa. Isso será uma vantagem se vencermos, caso contrário não o será», alertou o ex-avançado e 20 vezes internacional italiano.

Vincenzo Montella assumiu o cargo de selecionador da Turquia apenas em setembro deste ano, sucedendo ao alemão Stefan Kuntz, e mostrou-se feliz por marcar presença na principal prova europeia de seleções, depois de vários anos a treinar apenas clubes.

«Estou muito contente por estar neste Europeu, mas sabemos que será muito difícil, pois as diferenças entre as seleções são pequenas», disse.



Por sua vez, Hamit Altintop, ex-estrela da Turquia e atual membro da federação daquele país, também apresentou a mesma linha de raciocínio e considerou a seleção nacional como a favorita a vencer o grupo F.

«Portugal é muito forte. Tem uma grande equipa, jogadores fantásticos e também um grande treinador. São favoritos a vencer o grupo, mas vamos ver o que conseguiremos fazer. O nosso objetivo é atingir a próxima ronda», salientou.

Portugal vai defrontar Turquia, República Checa e o vencedor do caminho C dos play-offs no Grupo F do Euro 2024, ditou o sorteio da competição realizado este sábado, em Hamburgo, na Alemanha.



Euro 2024: quando, onde e com quem joga Portugal

O Campeonato da Europa de 2024 vai decorrer na Alemanha, entre 14 de junho e 14 de julho do próximo ano.



TODOS OS GRUPOS DO EURO 2024