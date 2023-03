Dois jogos, duas vitórias.



A Inglaterra segue imparável no grupo C! A seleção dos «Três Leões» recebeu e venceu a Ucrânia por 2-0, em Wembley, numa tarde especial para Harry Kane.



O avançado do Tottenham foi distinguido com a Bota de Ouro depois de ter superado Wayne Rooney no jogo anterior como o melhor marcador da história da seleção. E após a distinção, o capitão aumentou o recorde: assistido por Saka, encostou para a baliza de Trubin.

A Ucrânia viu o jogo fugir-lhe em três minutos. Depois de ter sofrido o 1-0 aos 40 minutos, Bukayo Saka assinou um golaço e fixou o resultado final.



A Inglaterra tem seis pontos em dois jogos enquanto a Ucrânia só disputou um jogo e ainda não tem pontos.