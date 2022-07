A médio alemã Lina Magull é um dos nomes importantes da seleção da Alemanha no Euro feminino. Esta quinta-feira, abriu caminho à vitória da equipa germânica ante a Áustria, por 2-0, ao marcar o primeiro golo do segundo duelo do calendário dos quartos de final.

Magull, jogadora do Bayern Munique, é vista como pacata para as suas companheiras de equipa, mas «tem cinco minutos por dia em que fica um bocado maluca». Tanto que tem uma história curiosa.

Para o casamento de uma amiga, a futebolista de 27 anos atravessou uma vez a Marienplatz de Munique mascarada de crocodilo, junto com a colega de seleção Kathrin Hendrich. Ela vem de Dortmund, mas sempre foi fã do Bayern, algo que de alguma forma a família parece ter aceite. Apesar de ser uma líder no Bayern e na seleção, Magull não se leva demasiado a sério.

Porém, sério foi o compromisso da atleta em mais um jogo da seleção, ao marcar o seu segundo golo no Europeu de 2022, nos três jogos que disputou. Foi titular em três, ante Dinamarca, Espanha e Áustria, tendo ficado no banco ante a Finlândia, quando as germânicas já tinham garantido o apuramento para os quartos de final.

Este texto foi baseado no perfil de Lina Magull, que pode ler no dossier dedicado às 23 jogadoras da seleção alemã, um dos vários conteúdos publicados no âmbito da Guardian Experts’ Network, a rede de meios de comunicação que tem o Maisfutebol como representante português para partilha de informação relativa ao Euro 2022 feminino.