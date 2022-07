Carolina Mendes defendeu que as boas exibições de Portugal no Europeu aumentaram o apoio no pais, mas também as expetativas e a «responsabilidade» para alcançar o apuramento para os quartos de final.



Após um empate com a Suíça (2-2) e uma derrota contra os Países Baixos (3-2), dois jogos em que as jogadoras ainda acreditaram na vitória, Portugal ainda pode passar aos quartos de final se ganhar à Suécia no domingo.

«Com os resultados positivos, esse apoio e as mensagens chegam em maior quantidade, porque as pessoas gostam do futebol que nós estamos a praticar, dá-lhes gozo ver os nossos jogos», afirmou aos jornalistas após um treino na academia do Manchester City.

Porém, a jogadora admitiu que «isso também aumenta a nossa responsabilidade» porque «aumentaram as expectativas».

«Mas isso só nos faz crescer mais e torna-nos mais responsáveis dentro do campo», frisou a atleta do Sp. Braga.

Apesar da importância do jogo, Carolina Mendes lembrou «a dificuldade do jogo e o contexto em que estamos inseridas» e aletou para o respeito que as outras seleções já mostram ter por Portugal. , contra seleções bastante acima no ranking, no caso da Suécia (2.ª), uma diferença de 28 lugares.

«As [outras] seleções já nos respeitam, vê-se nos onze iniciais, ninguém se poupa, vão na máxima força e nós vamos fazer o mesmo», disse, reconhecendo que no domingo Portugal depende apenas de si.

«Queremos muito ganhar, mas sabemos que é muito difícil, temos de ter pés bastante assentes na terra», avisou.

Depois de um empate com a Suíça e uma derrota com os Países Baixos, Portugal defronta a Suécia, no próximo domingo (17h00), no estádio Leigh Sports Village, em Wigan & Leigh, na região de Manchester, Inglaterra.

Suecas e neerlandesas lideram o Grupo C com quatro pontos cada, mas uma derrota na última jornada, no domingo, pode abrir caminho para Portugal ou a Suíça.

Os dois primeiros classificados de cada um dos quatro grupos apuram-se para os quartos de final.