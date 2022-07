Kosovare Asllani.



Com um golo e uma assistência, eis o nome da craque que liderou a Suécia à goleada e colocou fim do sonho de Portugal em alcançar os quartos de final do Campeonato da Europa. A atacante sueca jogou em cinco países diferentes e construiu uma carreira brilhante, mas aos 32 anos ainda continua a espalhar magia em campo.



Asllani foi a primeira «galáctica» do Real Madrid quando o clube ocupou o lugar do CD Tacón. Natural de Kristianstad, a internacional sueca tem país kosovares e uma tatuagem de uma águia de duas cabeças no tornozelo.



Habituada às luzes da ribalta em campo - ou não tivesse duas medalhas olímpicas de prata - Asllani foi pragonista do livro infantil «Passa a bola, Grita Kosse!», escrito por Anja Gatu.



Aconteça o que acontecer no Europeu, Asllani vai prosseguir a carreira no AC Milan após ter deixado o Real Madrid.





Este texto foi baseado no perfil de Kosovare Asllani, que pode ler no dossier dedicado às 23 jogadoras da seleção sueca, um dos vários conteúdos publicados no âmbito da Guardian Experts’ Network, a rede de meios de comunicação que tem o Maisfutebol como representante português para partilha de informação relativa ao Euro 2022 feminino.