Abel Ruiz foi mais uma vez decisivo na seleção espanhola de sub-21, desta feita no empate diante da Ucrânia (2-2), num encontro da terceira jornada do grupo B do Europeu da categoria.

Num duelo pela liderança do grupo, o avançado do Sp. Braga marcou o golo, aos 90 minutos, que permitiu à la rojita assegurar esse mesmo primeiro lugar, ele que havia entrado pouco depois da hora de jogo – Victor Gómez, também jogador dos bracarenses, não saiu do banco.

Antes, a Ucrânia havia inaugurado o marcador aos 43 minutos, por Vyunnyk. A Espanha empatou através de um autogolo de Zhelizko, mas Sudakov fez o 2-1 de penálti a nove minutos dos 90, antes do tal golo de Ruiz.

Assim, a Espanha assegurou a liderança do grupo, com os mesmos sete pontos da Ucrânia, mas com vantagem nos golos. Croácia e Roménia ficam pelo caminho.