O selecionador inglês de sub-21, Aidy Boothroyd, reconheceu no domingo, após a derrota frente a Portugal na segunda ronda do grupo D do Campeonato da Europa de futebol da categoria, que a seleção lusa esteve «nos seus melhores dias».

«Não fizemos remates suficientes à baliza. Fomos batidos por uma excelente equipa, temos que dar valor ao nosso adversário, que foi muito competente. Apanhámos Portugal num dos seus melhores dias e nós não estávamos no nosso dia», disse Boothroyd, que diz não compreender a razão da sua equipa ainda não ter feito um golo na competição ao fim de dois jogos.

A seleção inglesa tinha perdido na primeira jornada frente à Suíça, por 1-0, e no domingo sofreu nova derrota perante Portugal, por 2-0, situação que vai procurar retificar no último jogo frente à Croácia.

«Estou a tentar perceber porque rematámos tão pouco à baliza nestes dois jogos, quando essa é uma característica desta equipa, que marcou muitos golos na fase de qualificação», lembrou o selecionador inglês.

Apesar de somar zero pontos, Aidy Boothroyd ainda acredita que a seleção inglesa vai vencer a Croácia e alcançar a qualificação.

«Ainda temos uma oportunidade, apesar de pequena. Como tal, temos que correr atrás dessa oportunidade. É isso que vamos fazer para conseguimos chegar ao resultado que precisamos frente aos croatas para seguirmos em frente», rematou o selecionador inglês.

O grupo D é liderado por Portugal, com seis pontos, seguido da Croácia, que bateu a Suíça por 3-2, com três pontos, os mesmos da seleção helvética, e da Inglaterra, que ainda não somou qualquer ponto, e que precisa de vencer os croatas na última jornada da fase de grupos e esperar que a seleção das quinas bata os suíços para ter uma hipótese de alcançar o apuramento para a fase a eliminar.

Já à formação portuguesa basta um empate para garantir o apuramento.