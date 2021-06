A Áustria entrou no Euro 2020 a vencer e Marko Arnautovic a marcar. Mas com polémica. O avançado de 32 anos, atualmente a jogar na liga chinesa, teve gestos provocadores para os defesas da Macedónia do Norte e, alegadamente, terá feito um gesto de simbologia xenófoba.



Arnautovic veio esta segunda-feira pedir desculpa pela reação «emocional» e garantir que não é racista.



«Houve palavras quentes e emocionais no calor do jogo e quero pedir desculpas por elas», escreveu o antigo avançado de Inter de Milão e West Ham. «Especialmente aos meus amigos macedónios e albaneses.»



«Quero ainda dizer uma coisa de forma muito clara: não sou racista!», continuou Marko Arnautovic. «Tenho amigos em quase todos os países e defendo a diversidade. Quem me conhece sabe bem que é assim.»



A Áustria derrotou a Macedónia do Norte por 3-1. Arnautovic fechou as contas aos 90 minutos, seguindo-se posteriormente o incidente com os adversários e o gesto polémico.