Uma jogada protagonizada por João Palhinha no jogo entre Portugal e França no Euro2020, na quinta-feira, está a correr o mundo.

Tudo porque depois de ganhar duas bolas consecutivas em duelos no chão, primeiro com Coman e depois com Kanté, o médio português tabelou com Jota… e fez um vistoso túnel a Paul Pogba.

No fundo, partiu o meio-campo francês e lançou Portuga para o ataque português em grande estilo.