Os elogios de Roberto Martínez a Bruno Fernandes, que fez dois golos e uma assistência na vitória de Portugal sobre a Bósnia, em jogo de apuramento para o Euro 2024:

«Penso que foi o jogador com mais minutos nas top 5. Devemos ficar preocupados? Devemos ficar alerta? É um jogador que quer jogar. É o exemplo perfeito de alguém que adora jogar. Não gosta tanto de treinar. Joga com um sorriso, é muito inteligentee. Todos os passes, todos os toques, têm um pensamento por trás. O entendimento com os colegas, a forma como encontra formas de penetar, é difícil de defender.»

«A inteligência do Bruno é da mais elevada que existe no futebol. Não há dúvida de que torna melhores os jogadores à sua volta.»

[sobre o efeito da entrada de Rúben Neves, que adiantou Bruno Fernandes] «Na segunda parte perdemos o controlo da bola. Vi que precisávamos reforçar o meio campo. E ter uma penetração mais central do Bruno. É uma grande qualidade do balneário, temos muitas opções diferentes. E ter o Rúben neves, com uma capacidade de dar mais posse de bola, de penetrar de forma central, foi o que precisávamos.»