Está confirmado! Alexia Putellas, melhor jogadora do Mundo em 2021, vai falhar o Europeu de Inglaterra, que se inicia nesta quarta-feira.

Em comunicado, a Federação Espanhola de Futebol (RFE) avança que a futebolista do Barcelona sofreu uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, confirmando-se um cenário ainda mais grave do que era inicialmente expectável.

Putellas deverá ser operada em breve e enfrenta agora um período de reabilitação de largos meses.

A seleção de Espanha estreia-se no Europeu feminino a 8 de julho diante da Finlândia, uma das adversárias no Grupo B, no qual estão também a Alemanha e a Dinamarca.