Com o triunfo frente a Espanha, a seleção portuguesa de Sub-21 alcançou a maior série de vitórias em jogos oficiais neste escalão: 12. Rui Jorge fez questão de salientar esse registo, lembrando os adversários que os seus jogadores derrotaram.



«Não gosto de comparar gerações. Sei que me torno repetitivo. Alcançámos a 12.ª vitória consecutiva em jogos oficiais. Nunca tinha acontecido. Em 2015 fizemos 11 vitórias seguidas, hoje conseguimos a 12.ª. É uma enormidade. É extremamente difícil. Pelo caminho batemos Espanha, Inglaterra, Itália. Acho que estamos a fazer um trajeto excelente, mesmo os jogadores que têm jogado mais como os que têm jogado menos. Todos estão a cumprir quando são chamados a provar alguma coisa», recordou, em conferência de imprensa após o encontro que valeu a passagem à final do Euro da categoria

Este será a terceira participação lusa na final de um Campeonato da Europa de Sub-21, a segunda sob o comando de Rui Jorge. Será que a final de 2015, perdida para a Suécia, ajudará o selecionador a preparar a de 2021?

«Não. Acho que não muda nada. Será mais um jogo, sendo verdade que já o disputámos no passado e fomos tendo diversos jogos decisivos em apuramentos e eliminatórias. Portanto, vai ser mais um jogo que vamos fazer e que será preparado da mesma forma que os outros todos. Poderá ter uma carga emocional diferente para alguns jogadores, mas isso é ultrapassável», apontou.