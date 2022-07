Eddie Howe, treinador do Newcastle, em conferência de imprensa, depois da derrota diante do Benfica (2-3), no Estádio da Luz, em jogo da Eusébio Cup:

[Sobre o jogo]

- Tivemos uma muito boa exibição hoje. Foi um jogo de grande qualidade, digno de Premier League, com um adversário muito forte, e era o que precisávamos nesta fase de preparação para a temporada. A segunda parte não foi tão boa, mas mostrámos um bom espírito e uma boa atitude. Estamos a poucos dias de começar a época.

[O Newcastle está bem financeiramente, procura reforços em Portugal?]

- A Liga portuguesa é muito forte tecnicamente. Isso vê-se bem pelo estilo de jogo do Benfica. O estilo adequa-se à Premier League. Olhamos para todas as ligas em redor do mundo, à procura de jogadores para fortalecer o Newcastle.

[Matheus Nunes, do Sporting, é uma possibilidade?]

- Não vou falar especificamente sobre nenhum jogador, vamos olhar para as equipas portuguesas a ver e encontramos algum jogador que possa reforçar a nossa equipa, mas não especificamente do Benfica.

- O Benfica teve um início forte na pré-época. É uma equipa muito boa, também em posse de bola. As das equipas jogaram bem e foi um teste muito bom, contra um adversário muito forte. Esperamos estar prontos para a Premier League quando começar. O golo que sofremos no final foi uma desilusão, mas foi um bom teste.