O número de casos ativos de covid-19 em Itália é agora de 59.322, menos 1.638 do que na quinta-feira.

De acordo com o mais recente boletim da Proteção Civil italiana, nas 24 horas foram dadas como recuperadas 2.160 pessoas num total de 136.720.

No último dia registaram-se 130 mortes e 652 novos casos no país. Ao todo, 228.658 pessoas já foram diagnosticadas com covid-19 em Itália, sendo que 32.616 não sobreviveram.