O Arsenal empatou com o Tottenham (2-2) e ocupa o 5.º lugar na tabela classificativa da Premier League, a quatro pontos do líder Manchester City. Paul Merson, antigo jogador dos 'gunners', considera que as opções para o setor ofensivo são relativamente curtas.

«Disse desde o primeiro dia que o Eddie Nketiah não chega para ganhares a Premier League. Precisas de um ponta-de-lança em condição. Não estou a culpar o Nketiah pelo empate frente ao Tottenham, mas quando tens 32 jogos pela frente, para além da Champions, não acho que ele chegue para levar o Arsenal para o próximo nível. Nem ele, nem o Gabriel Jesus», salienta o ex-internacional inglês.

Na coluna de opinião que assina na Sky Sports, Paul Merson critica ainda Fábio Vieira, jovem português que foi titular no dérbi londrino - foi substituído ao intervalo: «Estava tão confiante que o Arsenal ia vencer no domingo, mas depois vi as equipas e fiquei preocupado: Jesus no flanco, Nketiah na frente, mais Fábio Vieira - não acho que ele seja suficientemente bom. Depois sai o Declan Rice e entra o Jorginho.»

Face a este cenário, o comentador recomenda que o Arsenal avance em janeiro para a contratação de Ivan Toney, goleador do Brentford que está nesta altura a cumprir uma suspensão de oito meses por apostas em jogos de futebol.