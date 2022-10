«FACTOS E ARGUMENTOS» é um espaço do Maisfutebol destinado a cruzar declarações ou teses com números e dados irrefutáveis. Por vezes, a alta velocidade do dia-a-dia condiciona a avaliação criteriosa do que é dito, sem o imperioso contraditório.

Jorge Jesus fez questão de destacar a veia goleadora do Fenerbahçe, este domingo, após a vitória «gorda» no terreno do Instanbulspor, por 5-2. A equipa do técnico português, líder do campeonato turco, leva 34 golos marcados ao fim de 11 jogos.

«Em onze jogos temos 30 e poucos golos marcados. Se não for a melhor equipa da Europa em média de golos, haverá poucas mais. Pode ser o Bayern ou o Manchester City, que ainda não vi, de resto somos a equipa com a melhor média de golos.»

Mas será mesmo assim?

O Maisfutebol fez o levantamento dos golos marcados nas 12 ligas europeias que estão à frente da Turquia segundo o ranking UEFA e existem algumas surpresas. Desde logo, uma boa curiosidade para Jesus: o Man. City tem pior média de golos. Além disso, por exemplo, em Portugal o Benfica de Roger Schmidt tem o melhor registo de golos, mas ainda assim está atrás do Fenerbahçe.

Percorra a galeria associada e veja quais as equipas com melhor média de golos na Europa.