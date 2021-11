O Sporting foi o clube que menos futebolistas utilizou no último ano no campeonato português (32), ao passo que o Famalicão foi, entre os atuais 18 clubes da I Liga, o que mais nomes teve em campo (52), indica o mais recente estudo do Observatório do Futebol (CIES), esta segunda-feira.

A análise do CIES contempla os 38 jogos realizados pelos clubes no campeonato português, entre 15 de novembro de 2020 e 15 de novembro de 2021. No caso de Estoril e Vizela, promovidos em 2021/2022 à Liga, são contemplados, naturalmente, os jogos que fizeram ainda no segundo escalão ao longo do período em causa.

O Famalicão lidera esta lista por larga margem face aos três clubes seguintes que mais jogadores utilizaram. O Benfica surge a fechar o primeiro terço desta hierarquia, ao passo que o FC Porto surge também na cauda da tabela, acima do Sporting, como o segundo clube que menos futebolistas utilizou no campeonato.