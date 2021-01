Tal como o Maisfutebol escreveu no início de dezembro, Dyego Sousa deixou o Famalicão e voltou aos chineses do Shenzhen FC. O clube famalicense preferiu não anunciar a saída até à data em que o empréstimo expirava, com João Pedro Sousa a ser o primeiro a pronunciar-se sobre o tema.



«Infelizmente, as coisas não correram bem, mas muito devido a uma lesão de que não o conseguimos recuperar a tempo. O Dyego tem muita qualidade, que nos fez muita falta, terminou o empréstimo e regressou ao clube de origem», referiu o treinador, evitando entrar em questões mais sensíveis.



O Famalicão atravessa uma fase delicada, vem de uma derrota em casa frente ao Gil Vicente e «precisa muito de vencer». O próximo jogo é em Tondela, no domingo.



«Depois de uma derrota de que não estávamos à espera, claro que ficámos mais ansiosos e com muita vontade de que o jogo chegue rápido e isso, por vezes, nem é a melhor forma de trabalhar. No entanto, não podemos fugir a este sentimento de que queremos que o jogo chegue rápido para voltarmos às vitórias.»



O treinador aproveitou para elogiar o reforço Manuel Ugarte. «É um jovem de 19 anos, com imenso potencial, mas vem de um contexto completamente diferente. Vem habituado a jogar num sistema com dois pivôs defensivos e num campeonato uruguaio diferente do nosso. Precisamos de lhe dar tempo, mas a curto prazo vai trazer-nos mais-valias para o plantel e para o nosso jogo. Já no ano passado sentimos necessidade de o espaço que ocupa o Gustavo [Assunção] ser ocupado por um jogador de características diferentes e o Ugarte pode ser esse jogador ou um médio de ligação em zonas mais subidas.»