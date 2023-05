Diogo Queirós despediu-se este sábado do Famalicão depois de uma temporada em que praticamente não foi utilizado por João Pedro Sousa. O central formado no FC Porto, de 24 anos, somou apenas 9 minutos na Liga, aos quais juntou mais oito minutos na Taça da Liga e um jogo pela equipa de sub-23.

«Hoje termina mais uma época e, por consequência, a minha ligação ao FC Famalicão. Foram anos duros, mas a aprendizagem supera a todos os níveis qualquer obstáculo que tive.

Saio com a consciência limpa que dei tudo de mim para representar este clube!», destacou o defesa numa mensagem publicada no Instagram.

«Obrigado a quem me acompanhou no clube estes três anos. Agora é tempo de recarregar baterias, descansar e voltar a preparar uma nova época. Coisas boas virão, estarei preparado», destacou ainda o jovem central que fica livre no mercado.