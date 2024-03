FIGURA: Chiquinho (Famalicão)

Mostrou ter apetência para marcar ao Gil Vicente, depois de já o ter feito na primeira volta. Chiquinho esteve nos lances capitais do jogo ao ganhar a grande penalidade e ao marcar o segundo golo do Famalicão. Esteve sempre muito ativo e foi um quebra-cabeças para os galos.

MOMENTO DO JOGO: Golo anulado ao Gil Vicente

O jogo começou atado, mas na primeira vez que os gilistas chegaram à baliza famalicense marcaram. Contudo, no momento da desmarcação, Alipour estava sete centímetros fora de jogo e o remate certeiro de Dominguez já não contou.

OUTROS DESTAQUES

Zaydou (Famalicão): Mais um jogaço do médio famalicense a ser o patrão do meio-campo. Ganhou todos os duelos individuais e era dos pés deles que saíam todas as jogadas de ataque do Famalicão.

Depú (Gil Vicente): No pouco tempo que esteve em campo mostrou que o Gil Vicente precisa dele. O avançado angolano deu muito trabalho à defesa famalicense, esteve perto do golo e ganhou o penálti que Murilo falhou.

Murilo (Gil Vicente): Esteve no melhor e no pior. Marcou o golo que dava esperança aos galos, mas falhou o penálti que dava o empate.