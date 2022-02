Já em cima do décimo minuto de compensação do Famalicão-Tondela (2-1), gerou-se alguma confusão junto ao meio-campo e Gustavo Assunção ameaçou deixar o relvado.

Após um aparente desentendimento com Rafael Barbosa, o médio brasileiro estava visivelmente irritado e só desistiu de abandonar as quatro linhas depois de ser confortado pelos companheiros e alguns adversários. Rui Pedro Silva também abraçou o jogador, que ouviu gritos de incentivo e recebeu aplausos das bancadas.

O árbitro do encontro, Hélder Malheiro, ouviu as queixas do futebolista e tentou acalmá-lo.

No final do jogo, na flash interview à Sporttv, o treinador do Famalicão explicou que Gustavo diz ter sido alvo de racismo.

«Não sei o que aconteceu, mas acredito a 100% no que o meu jogador diz, tenho confiança total nele. Se ele me diz que recebeu insultos racistas, isto tem de ser investigado e erradicado, porque não faz parte nem da nossa sociedade nem do nosso futebol», sublinhou.

Já o técnico do Tondela, Pako Ayestarán, não conseguiu entender o episódio desde o banco de suplentes e confiou na versão de Rafael Barbosa.

«Logicamente acredito no meu jogador, que disse que não falou. A partir daí é algo que não está nas minhas mãos», rematou.