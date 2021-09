Ivo Vieira, treinador do Famalicão, em declarações depois da derrota por 3-2 em Tondela:



«Nós sabemos que as vitórias trazem alento e trazem aquilo que é a soma de pontos para subir na tabela e, obviamente, temos que admitir que não é um resultado bom perante aquilo que nós queríamos. A sorte do jogo, no bom sentido, sorriu ao Tondela, num jogo em que a primeira parte foi equilibrada. Na segunda parte, com menos um elemento, a equipa teve caráter, teve um comportamento muito bom, até melhor do que na primeira parte. Acabou por ser a equipa que quis mais ganhar, no sentido em que teve mais oportunidades até para ampliar o marcador. Acabámos por deitar três pontos fora, que eram fundamentais.»

[Passo atrás na rcuperação?]

«É verdade que quando não se ganha o processo anda para trás, porque a ideia é ganhar e somar pontos. Obviamente, não ganhando hoje, é um passo que damos atrás, porque queríamos somar pontos diante de uma equipa que também estava à procura do mesmo. Agora, aquilo que os atletas fizeram na segunda parte vai, completamente, de encontro àquilo que nós pretendemos.»

[Apoio ou contestação dos adeptos?]

«Há um facto que nós, equipa, não duvidamos: o apoio dos nossos adeptos. Estão sempre com a equipa. Obviamente, nós temos de perceber a vontade e o desejo dos adeptos em que nós lhes possamos dar vitórias de uma forma natural. Hoje não conseguimos, mas a equipa lutou e trabalhou para isso, foi até à exaustão. Mas se há alguém responsável por esse facto (não vencer no campeonato) sou seu, os atletas fazem aquilo que eu peço.»