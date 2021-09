Seis jogos depois, o Tondela voltou a vencer na Liga. Em jogo de loucos, com duas reviravoltas e o Famalicão a jogar reduzido a dez unidades durante mais de 45 minutos, os beirões tiveram força para ir buscar os três pontos na fase final da partida.



Com apenas três pontos somados até este jogo, Tondela e Famalicão entravam decididos em somar uma vitória no campeonato. Para os famalicenses a primeira da temporada, para os beirões a segunda.

Nos primeiros minutos, foi a equipa beirã quem demonstrou querer assumir as despesas do jogo e aos dois minutos, uma combinação entre Dadashov e Murillo ia resultando num golo do venezuelano.

O Famalicão não se deixou ficar e respondeu à altura. Iván Jaime tentou apontar o primeiro tento do encontro, mas Trigueira negou o golo ao espanhol. Na recarga, Banza tentou também bater o guardião auriverde, mas sem sucesso.



Depois de avisos de parte a parte, o jogo pautou-se por um grande equilíbrio entre as duas equipas, até aparecer novamente Murillo. Uma bela arrancada de Neto Borges só terminou com o golo do extremo do Tondela.

Dos avisos, o Famalicão também passou à ação. Os pupilos de Ivo Vieira aproveitaram da melhor maneira uma perda de bola do Tondela para atacar rapidamente a baliza de Trigueira. À segunda tentativa, Iván Jaime conseguiu bater o guarda-redes beirão.

Com dois golos nos primeiros 45 minutos, o primeiro tempo ficou também marcado pela expulsão de Penetra, depois de uma entrada violenta sobre Salvador Agra.

Já na segunda parte, e com menos um elemento, foi o Famalicão quem encontrou novamente o caminho para o golo. Cruzamento de Pepê Rodrigues na direita e, de cabeça, Adrián Marín colocou o Famalicão a vencer.

Vantagem assegurada, o conjunto orientado por Ivo Vieira não descorou do ataque, mas apostou na defesa para segurar os três pontos. As investidas foram muitas, mas o Tondela não conseguia repetir a proeza de Murillo no primeiro tempo.

Depois de muito tentar, Boselli arranjou maneira de bater Dalberson. De canto direto, o extremo uruguaio surpreendeu tudo e todos. É caso para dizer que Pako Ayestarán tirou um coelho da cartola ao colocar o jogador em campo.

Igualdade resposta e com mais um jogador em campo, o Tondela continuou em busca da tão desejada vitória. Dadashov aproveitou da melhor maneira a saída em falso de Dalberson a um cruzamento tirado pelo flanco esquerdo e fez o 3-2 de cabeça.

Os festejos do golo foram na cara dos adeptos do Famalicão e a confusão acabou por instalar-se. Até ao soar do apito final a tensão foi muita dentro das quatro linhas, mas o Tondela conseguiu regressar às vitórias perante os seus adeptos.