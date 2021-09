O treinador do Famalicão perspetivou este sábado o duelo com o Moreirense, para a 5.ª jornada da Liga.

«Preparámos a equipa para conseguir o tipo de resultados que não temos conseguido. Com o plantel fechado e depois de um início atribulado, devido ao mercado, este interregno fez-nos acreditar que podemos ser melhor equipa, mais competitivos e darmos uma resposta de encontro ao que a estrutura e os adeptos pretendem: um jogo de qualidade e mais pontos que nos faltam», disse Ivo Vieira.

O treinador do Famalicão, que somou apenas um ponto (contra o Sporting) nas quatro jornadas iniciais, relativizou as saídas de Gustavo Assunção, João Neto e Diogo Queirós. «Já no passado falámos de entradas e saídas de atletas, independentemente do atleta que seja. Até ao último dia do mercado isto estava sempre aberto a saídas e entradas. Esta situação do Gustavo, do Diogo Queirós e do João Neto é igual a todas as outras. Estava preparado para que saíssem alguns jogadores, para benefício do clube, e estava preparado para a entrada de outros», referiu.