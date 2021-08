Ivo Vieira, treinador do Famalicão, admitiu esta quinta-feira que a equipa ainda não está como pretende, mas garante que esta sexta-feira o grupo vai entrar em campo determinado em conquistar os primeiros pontos na Liga frente ao Arouca.

«Queremos somar os primeiros pontos no campeonato. Há uma vontade de ambas as partes em querer somar os primeiros pontos na Liga e nós vamos fazer tudo para que isso aconteça. Preparámos a semana com esse intuito, sabendo de antemão que será uma tarefa difícil», começou por destacar o treinador em conferência de imprensa.

Quanto ao mercado, Ivo Vieira falou das entradas de Pedro Brazão e confessou também estar à espera de mais entradas, bem como de saídas. «Trazem juventude, mas acima de tudo acrescentam à qualidade que já temos. Até ao fecho do mercado, poderá haver entradas e saídas, estamos a trabalhar nesse aspeto, as pessoas têm noção do que está a ser feito para termos uma equipa competitiva no futuro e que possa dar resposta às exigências dos famalicenses. Porém, não está tudo da forma como queremos», frisou.

Em relação às constantes baixas na equipa, o treinador desvalorizou. «O meu passado diz-me que na dificuldade, que tive muitas, perante o que era o meu contexto familiar, cheguei aqui, ainda não ganhei muita coisa, mas sinto-me melhor homem e melhor pessoa e acredito, também, que, como treinador, se trabalharmos e não nos lamentarmos, vamos ser melhores e mais competitivos. Serei decerto melhor treinador e os atletas também», concluiu.

O Famalicão, que ainda não venceu na Liga, desloca-se este sábado ao terreno do Arouca, também só com derrotas, para disputar a terceira jornada da Liga, num jogo que tem início marcado para as 19h00.