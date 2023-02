Declarações do treinador do Famalicão, João Pedro Sousa, após a vitória por 3-1, diante do Santa Clara, nos Açores, em jogo da 21.ª jornada da Liga.

- Na primeira parte jogamos a favor do vento, tínhamos de optar por uma determinada estratégia. Na segunda parte, contra o vento, teria de ser de forma diferente. A única coisa que tentamos melhorar e corrigir foi no momento em que tivemos alguma dificuldade em controlar o adversário, com o jogo muito direto do Santa Clara, a procurar a sua referência na frente. Tivemos dificuldade em ganhar as primeiras bolas. Algumas vezes, as segundas bolas.

- Em vários momentos, o Santa Clara conseguiu criar perigo: foi a questão da grande penalidade e do golo anulado e de uma ou outra situação. Controlado esse momento, não permitimos nada ao Santa Clara e nós fomos tentando aquilo que costumamos fazer: tentar ferir o adversário várias vezes, com situações de cruzamento e muita gente em zonas de finalização. Foi o que fizemos. Conseguimos chegar a vitória. Acho que é uma vitória justa.

- O Luiz Júnior é, de facto, um guarda-redes de enorme competência e que nos tem ajudado muito. Está de parabéns. A equipa está de parabéns.

- Nós raramente falámos dos adversários que estão atrás de nós. É uma exigência muito própria, muito do clube, muito do nosso grupo. Sabíamos que não podíamos continuar nessa classificação e sabíamos que tínhamos muito de trabalhar. Olhámos muito para o nosso trabalho. Este era um jogo importante e fundamental para subirmos mais lugares na tabela classificativa.

[Sobre os últimos três classificados]

- As três equipas têm demonstrado qualidade e têm demonstrado que são competitivas. O Paços de Ferreira muito bem. O Marítimo muito competitivo. O Santa Clara percebemos hoje que está forte e quer reagir. As distâncias não são assim tão grandes.