Figura do jogo: Iván Jaime

O rendimento do Famalicão esta temporada está longe do de outras épocas, mas tal não retira brilho à época de Ivan Jaime. O espanhol é o motor deste Famalicão. Muitas vezes é ele contra o mundo. Hoje, esteve nos melhores momentos da sua equipa, dando perfume a um jogo muito batalhado, mas nem sempre bem jogado. A sua facilidade em chegar à zona de finalização ajudou-o a marcar o primeiro golo do encontro.

Momento do jogo: o autogolo de Paulo Eduardo

Um golpe dramático nas intenções do Santa Clara. Depois da equipa açoriana ter lutado para chegar o golo, conseguiu, finalmente através de um penálti. Minutos depois, o recém-entrado Paulo Eduardo fez um autogolo caricato que arrumou com a sua equipa. Seria difícil imaginar um lance pior para uma equipa quebrada animicamente. A partir daí, os açorianos nunca mais voltaram ao encontro.

Outros destaques:

Ivo Rodrigues

Esteve em destaque a quebrar linhas e a explorar a profundidade que tantas dificuldades causaram à defesa do Santa Clara. Foi um cabo dos trabalhos para os adversários e esteve presente nos momentos defensivos da equipa. É tanto um jogador com qualidade para desequilibrar individualmente, como um jogador crucial no envolvimento coletivo da equipa.

Nanu

Foi uma das surpresas na equipa de Jorge Simão. Não é que tenha tido uma exibição brilhante, mas numa equipa que prima pela passividade, a sua agressividade e horizontalidade deram mais recursos a este Santa Clara.