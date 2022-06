O Famalicão confirmou esta segunda-feira a contratação de Rui Fonte, tal como o Maisfutebol já tinha anunciado, com o avançado a assinar um contrato válido para as próximas duas temporadas depois de ter terminado a ligação ao Estoril.

«Estou muito feliz por ter assinado pelo Famalicão. O projeto do clube e a ambição demonstrada pela administração convenceram-me e agora pretendo retribuir essa confiança com muito trabalho. Espero ajudar com golos e transmitir aos meus colegas a experiência que adquiri em vários clubes e países», destacou o reforço em declarações às plataformas do clube.

Na última temporada, Rui Fonte fez 23 jogos e marcou quatro golos pelo Estoril. «No jogo que realizei pelo Estoril ficou demonstrado o amor e a atenção que [os adeptos do Famalicão] têm para com o clube. Desejo que possamos estar todos juntos para vivermos muitas alegrias», destacou ainda o jogador que, além do Estoril, nas últimas épocas, também jogou pelo Sp. Braga, Lille e Fulham.