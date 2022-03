O treinador do Famalicão Rui Pedro Silva pediu uma reação aos jogadores no duelo diante do Santa Clara, depois da derrota na última jornada, frente ao Vitória de Guimarães, que pôs fim a uma série de três triunfos consecutivos.

«O Santa Clara está a atravessar uma boa fase, está a fazer bons jogos e por isso vem de uma série confiante. Neste momento, o Santa Clara aproxima-se da Europa e procura um objetivo diferente. Nós - não tem a ver com resultados, com as exibições da equipa - vínhamos de um bom momento e pretendemos uma reação o mais rápido possível. Pisámos um mau caminho, mas é importante saltar para um caminho correto», explicou o técnico em conferência de imprensa.

O timoneiro do Famalicão descartou a possibilidade da derrota diante dos vitorianos se dever a excesso de confiança da equipa.

«A confiança é um sentimento bom, não podemos atribuir a um sentimento negativo. Quando há excesso de confiança, não podemos abdicar dos nossos princípios. Enquanto equipa, não falamos de erros individuais, mas sim a erros coletivos. O meu desapontamento não tem a ver com o resultado em si, mas com a produção enquanto equipa. Quando essa identidade não se espelha durante os 90 minutos há uma maior frustração, não tanto com o resultado em si», disse.

O Famalicão recebe este sábado o Santa Clara, a partir das 15h30, em jogo da 26.ª jornada da Liga.