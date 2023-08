É um nome que se calhar vale a pena começar a decorar: Óscar Aranda.

Há três dias, era jogador do Real Madrid – da equipa secundária -, nesta sexta-feira entrou ao intervalo do jogo de abertura da Liga e, nos descontos do Sp. Braga-Famalicão, provocou a primeira surpresa do campeonato ao marcar o golo que valeu o triunfo dos famalicenses na Pedreira.

E que golo!