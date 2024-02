O treinador do Famalicão, João Pedro Sousa, garantiu estar preparado para enfrentar «a melhor equipa do campeonato», na receção ao Sporting, em jogo da 20.ª jornada da Liga.

«Não é redutor dizer que o jogo vai ser extremamente difícil para nós. Vamos jogar contra a melhor equipa, até ao momento, do campeonato. O desafio e a tarefa são enormes. Temos de ser o melhor Famalicão. Temos de ser muito competitivos, muito competentes. Do outro lado está uma equipa que em todos os momentos do jogo é muito competente», disse, em conferência de imprensa, citado pela Lusa.

O conjunto famalicense é uma das equipas que menos golos sofre no campeonato, mas também das que menos marca: «Uma das preocupações que tinha era a consistência da equipa, ao nível de performance. É a equipa mais nova e a mais inexperiente do campeonato, temos jogadores com pouco jogos, e isto requer muito trabalho, tempo e competição. Juntar isto sempre com consistência é extremamente complicado, conseguir isto é obra.»

O técnico de 52 anos falou ainda sobre a saída de Otávio Ataíde, contratado pelo FC Porto no último dia do mercado de transferências de inverno.

«Orgulho grande pelo Otávio, pelo clube, e um orgulho muito grande pelo trabalho que a minha equipa técnica tem feito. E não só pelo Otávio. Mas sentimo-nos bem porque o que nos pedem é isto, potencializar os jogadores e eles serem vendidos e bem», confessou.

«Fico orgulhoso com a minha equipa técnica com o trabalho que temos vindo a realizar no Famalicão. Andamos perto dos 40 milhões de jogadores que entraram connosco e foram vendidos connosco. Para um clube como o Famalicão penso que são números impactantes. Se calhar, vender um jogador como o Otávio num prazo de 10 meses, ou menos, por 10/12 milhões de euros… não sei o que será mais difícil. Se será promover o jogador desta forma ou chegar a um sexto ou quinto lugar, que dá acesso a uma prova europeia. Juntar as duas coisas é que é difícil. Pode acontecer e vai acontecer no Famalicão. Acontecer de forma sistemática acho um pouco difícil. Mas a decisão é do clube, e estou cá para fazer o que me pedem», acrescentou.

O Famalicão recebe o Sporting este sábado, a partir das 18h00.