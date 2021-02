O treinador do Farense, Jorge Costa, na conferência de imprensa após o empate com o Benfica (0-0), em jogo da 20.ª jornada da Liga:

[Análise] «Hoje houve coisas muito positivas. Começando por esse fator, que é importante, de não termos sofrido golos pela primeira vez no campeonato. E pela forma como o fizemos. Não nos limitámos a defender. Defendemos bem, sólidos e compactos, mas acho que tentámos dividir o jogo. Claro que o Benfica com mais bola e melhor circulação, mas este Farense não foi um Farense única e exclusivamente defensivo, foi um Farense que procurou sempre a baliza adversária, que fez um golo, que teve algumas oportunidades claras para fazer também. Acaba por ser, na minha opinião, um resultado justo, um bom jogo, contra uma excelente equipa. Essencialmente, a forma como conquistámos um ponto deixa-me muito contente.

Se me perguntarem se nós estávamos contentes com um ponto, não, mas não era um mau resultado para nós, na situação em que nos encontramos, especialmente depois de uma jornada que não foi benéfica para nós. Sabemos a importância de pontuar, mas a importância de não perder, no terceiro jogo consecutivo a pontuar. O que é que isto traz? Além de trazer pontos, que são importantes, traz confiança à equipa. Na segunda parte, e logicamente – porque nós, muitas vezes, temos de fazer aquilo a que o adversário nos obriga –, o Benfica obrigou-nos a recuar um pouco mais, mas não fomos aquela equipa fechadinha lá atrás. Fico contente por os jogadores terem a humildade de fazer o que o jogo pede. Procurámos sempre transições rápidas e momentos de pressão alta na primeira fase de construção do Benfica e tentámos obrigá-los a cometer erros. Mesmo na segunda parte, fomos uma equipa pressionante, a tentar jogar e, em determinadas alturas, com qualidade e com classe.

[Regresso de jogadores que estavam lesionados] «O Fabrício, depois de uma paragem longa, voltou, o Bilel já está praticamente apto e, na próxima semana, espero, já será opção. Muita dor de cabeça para mim, mas dores de cabeça boas, porque começo finalmente a ter mais opções, e opções válidas, o que me dá esperança num futuro risonho.»

[Como viu a exibição de Lucca, depois de ter estado afastado com um processo disciplinar?] «Está a crescer juntamente com a equipa. Sei o que se passou, mas desde a minha entrada no Farense o que estava para trás fica para trás. O que disse aos jogadores no primeiro dia é que começou tudo do zero. Começámos um projeto do zero e o Lucca, naturalmente com a qualidade que tem – e não gosto de individualizar jogadores, porque o futebol é um desporto coletivo e nós funcionamos, ou não, como equipa –, está a crescer, juntamente com a equipa.»