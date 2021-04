Jorge Costa, treinador do Farense, em declarações aos jornalistas após o empate com o Portimonense:

«Não foi seguramente um jogo tecnicamente evoluído. Entre duas equipas que se conhecem bem e que se tentaram anular. Parece-me que hoje acusámos em demasia a pressão dos três pontos. Depois de termos feito o golo, pensava que a equipa se podia libertar um pouco mais. Não tivemos, apesar de termos tido mais posse do que o Portimonense, uma circulação de bola segura. Apesar de achar que tivemos mais oportunidades – podíamos ter feito o 2-0 e matávamos o jogo – não fomos eficazes a segurar a vantagem. Cometemos um erro crasso e saímos daqui tristes e desiludidos, porque deixamos dois pontos que nos faziam muita falta.

Ainda temos 15 pontos em disputa, num campeonato atípico em que as outras equipas têm feito pontos inesperados. Os 15 pontos são suficientes para sairmos da situação em que estamos. Há vontade, há qualidade, há organização, há bons jogos e os bons resultados vão aparecer. Perdemos alguns jogos por mera infelicidade, mas estamos no caminho. Não vai ser fácil, mas não estamos numa situação desesperada. Estamos a três, quatro pontos [dos adversários] e, muito honestamente, comparando os calendários, acredito plenamente que vamos chegar lá. Se tivesse conquistado hoje os três pontos, iria a Barcelos [defrontar o Gil Vicente] com a mesma ambição. Estamos aqui para dar o corpo às balas e lutar pela exaustão para manter o Farense na I Liga. Temos adeptos fantásticos e hoje tivemos aqui uma manifestação de apoio e carinho que não é fácil ver noutras partes. Este clube tem todas as condições e merece ter um final feliz.»