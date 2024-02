José Mota, treinador do Farense, considera que uma vitória sobre o Famalicão, este sábado (15h30), em jogo da 21.ª jornada da Liga, daria mais estabilidade aos algarvios que, segundo o experiente treinador, estão muito perto de alcançar os seus objetivos.

«Temos de perceber que estes três pontos, a conseguir vencer, dão-nos uma estabilidade muito grande. Olhamos para a classificação e começamos a perceber que estamos muito perto de atingir os objetivos», referiu o treinador em declarações divulgadas pelo emblema de Faro.

Com a meta da permanência cada vez mais perto, o técnico sublinhou que espera poder contar novamente o apoio do público no Estádio de São Luís, para ajudar a equipa a obter um bom resultado na receção aos minhotos.

«Compete-nos fazer o que sempre fazemos. Tentarmos ser organizados. E sabemos que aqui, no nosso estádio, com o apoio do nosso público, com os nossos adeptos, isso ajuda-nos a ser mais fortes», frisou.

O técnico do Farense antecipou «mais um jogo extremamente difícil», apesar de o Famalicão ter somado apenas uma vitória nos seus últimos nove jogos na I Liga. «É um adversário com grande experiência de I Liga, um adversário que tem excelentes executantes e um clube com grande estabilidade a todos os níveis, que já não vence há vários jogos. Pretendem chegar cá e ter um resultado positivo», avisou.

José Mota relativizou ainda o facto de o Famalicão não ter jogado na jornada anterior, depois de a partida com o Sporting ter sido adiada devido à falta de policiamento. «Tinham um adversário e esse jogo foi adiado. No aspeto psicológico, é claro que poderão estar com mais vontade para este jogo, já que não jogaram no anterior, mas não penso que haja vantagens de um lado ou de outro em relação a essa situação», destacou ainda.