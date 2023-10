Sérgio Machado, treinador do Vilaverdense, na sala de imprensa, após vitória por 3-2 frente ao Farense:

«Antes de tudo queria agradecer o incrível apoio dos adeptos e vir dar o carinho que os adeptos precisava. Depois do 3-0 sentimos que o jogo estava ganho, mas não nos conseguimos adaptar ao facto do Farense colocar três avançados na área. Durante a semana não nos preparamos para isto, mas é bom para o grupo perceber que tem de estar preparado para isto.

A ideia é apanhar os três grandes, é muito bom para o clube e para a cidade, se não for é para passar. Na fase inicial houve alguma retração dos jogadores, porque com bola estávamos a ter alguma dificuldade em encontrar os espaços. O golo acabou por surgir num espaço que sabíamos que o Farense dava. Depois fomos o Vilaverdense que temos de ser toda a época.

Marca no grupo os resultados não estar a aparecer, não poder jogar em casa, e jogar na II Liga, mas este grupo está unido. Fui bem recebido pelos jogadores e é mérito deles aceitar uma ideia diferente. Eles tinham de desligar o chip e este jogo serve para eles sentirem que têm a capacidade de fazer muito mais na II Liga.

Temos um plantel equilibrado, há jogadores com muita experiência. Não sei se o problema é jogar na II Liga ou jogar fora de casa. Temos de usar o campo do Paços de Ferreira fora de casa. Jogar em casa é um fundamental, os jogadores preferiam jogar aqui, mas temos de perceber a realidade e este grupo tem de fazer do campo do Paços de Ferreira a casa deles».