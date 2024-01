No discurso de apresentação da candidatura à presidência do FC Porto, André Villas-Boas criticou a gestão financeira da administração encabeçada por Pinto da Costa. Dos «mais de 700 milhões de euros em vendas» ao passivo da equipa de futebol, o candidato portista propõe-se a uma gestão «transparente». Para tal, lembrou, será criado um portal, no qual os adeptos do clube terão acesso aos dados de qualquer negócio.

«Não temos medo, nem vergonha, todos os custos associados a intermediações serão declarados no nosso portal de transparência. Nos últimos 20 anos, o FC Porto encaixou 2.9 mil milhões de euros em receitas, mas não foi acautelada a gestão financeira», argumentou.

Por isso, Villas-Boas comprometeu-se, na noite desta quarta-feira, a analisar as razões que conduziram o FC Porto a um «descalabre financeiro», tendo por certo que a nova administração aportará ao reino do Dragão «maior rigor na gestão, racionalização de custos, renegociação da dívida e iniciativas que aumentem valorizem a marca FC Porto».

Em simultâneo, prosseguiu, serão reduzidos, em mais de 50 por centro, os encargos atuais, com a remuneração fixa da equipa de administração.

«No que respeita à remuneração variável será aplicado um teto máximo de 60 por cento da remuneração fixa e um pagamento condicionado a ponderadores positivos das áreas financeira e desportiva. Finalmente, sabemos que existem colaboradores no FC Porto competentes e dedicados, e, como tal, todos os colaboradores do F.C. Porto passarão a ser abrangidos por um sistema de remuneração variável», explanou Villas-Boas.

Garantindo que todas as propostas serão apresentadas e debatidas em sede de campanha, em sessões públicas, o candidato reiterou o conhecimento adquirido nos diferentes contextos e nas diversas passagens pelo clube. Por isso, pretende apostar numa nova direção de scouting, num gabinete de perfomance e numa rejuvenscida metodologia de formação, alavancando a «emancipação» dos jovens.

André Villas-Boas referiu, por fim, que os órgãos sociais serão conhecidos nas próximas semanas, a começar pela administração e a direção desportiva, que marcaram presença na Alfândega do Porto. De lembrar que figuras como Maniche, Jorge Costa, Helton, Rolando, Ricardo e António Sousa ou Nuno Valente, assim como para o ex-administrador da SAD, Angelino Ferreira, marcaram presença na sessão.