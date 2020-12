O Marselha está a negociar a renovação de contrato de André Villas-Boas, revelou esta terça-feira o técnico português.

«O Pablo Longoria [diretor desportivo] reuniu com os meus jogadores em Lisboa. Renovação está a começar a discutir-se. Veremos de acordo com o projeto do clube. A situação financeira é complicada por causa do fair-play financeira», disse, aos microfones da RMC Sport, na véspera do jogo com o Manchester City.

«Se há a possibilidade de continuar? Sim, nunca disse o contrário,», frisou depois.

Recorde-se que André Villas-Boas já demonstrou vontade em candidatar-se às próximas eleições presidenciais do FC Porto, em 2024.

Refira-se que o Marselha está atualmente no quarto lugar do campeonato francês, mas com menos dois jogos do que a concorrência. A equipa francesa está, no entanto, eliminada da Liga dos Campeões. Disputa ainda o apuramento para a Liga Europa com o Olympiakos, num grupo que conta ainda com o FC Porto e o Manchester City.