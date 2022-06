Após mais de uma década como treinador da equipa de basquetebol do FC Porto, cargo que chegou a acumular com o de selecionador nacional, o espanhol Moncho López vai treinar no Japão.

Pouco mais de uma semana depois de ter anunciado a saída dos dragões, o técnico de 52 anos foi anunciado como treinador dos japoneses do Rizing Zephyr Fukuoka.

A equipa que anunciou um contrato de um ano para Moncho López joga na segunda divisão do Japão.