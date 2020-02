A PSP montou um dispositivo de segurança «complexo» e «adequado» para o FC Porto-Benfica, clássico da 20.ª jornada da Liga, que é considerado de «risco elevado» pelas forças de segurança.

O subintendente da PSP Cardoso da Silva afirmou que haverá «tolerância zero» e que o comportamento das autoridades será «implacável para com situações de conduta violenta e engenhos pirotécnicos».

São esperados 2600 adeptos do Benfica e a PSP vai fazer a «prevenção, monitorização e acompanhamento dos adeptos até ao Estádio do Dragão», a partir das 18 horas, em caixa de segurança, o que poderá perturbar o trânsito da cidade do Porto.

Esta operação, além da zona envolvente do estádio, afetará a área junto ao parque de Bonjóia, onde se concentrarão os adeptos encarnados.

No total, serão 50 mil os adeptos presentes no Dragão e, por isso, a Polícia de Segurança Pública recomendou que os adeptos se desloquem atempadamente para o recinto de jogo, sendo que as portas se abrem às 18h30.

Esta operação das autoridades portuguesas será observada por uma equipa da organização do Mundial Qatar 2022, que vem novamente ao Porto ver em prática o modelo criado para o Euro 2004, que continua a ser uma referência na organização da segurança de eventos.