O FC Porto voltou a treinar esta sexta-feira, véspera do clássico com o Benfica, com três nomes no boletim clínico: Pepe, Danilo e Aboubakar.

Pepe fez treino integrado condicionado, enquanto Danilo e Aboubakar fizeram treino condicionado e ginásio, segundo a nota publicada pelos dragões no site oficial.

O FC Porto defronta o Benfica este sábado, no Estádio do Dragão, em jogo da 20.ª jornada da Liga. O apito inicial está agendado para as 20h30.