A derrota do Benfica em Chaves foi festejada pelo público tanto nas bancadas como nas imediações do Dragão, meia-hora antes do pontapé de saída para o FC Porto-Santa Clara.

Com os ouvidos e os olhos no duelo em Trás-os-Montes, a tensão sentia-se no estádio portista e mesmo o departamento de observadores da equipa técnica de Sérgio Conceição acompanhava com atenção num pequeno monitor todas as incidências do jogo do rival Benfica.

A apreensão virou festejo quando Abass, já nos descontos, fez o golo dos flavienses e continuou, momentos depois, assim que soou o apito final, consumando a segunda derrota consecutiva para o campeonato do líder Benfica.

As palmas e os gritos de incentivo ao FC Porto fizeram-se ouvir de imediato. Os dragões, que à entrada para o clássico da última jornada estavam a 10 pontos do Benfica, podem reduzir a diferença para quatro pontos apenas, caso vençam esta noite o Santa Clara, último classificado da Liga.

