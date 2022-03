Antes de viajar para Lisboa, para se juntar à Seleção Nacional, Diogo Dalot fez uma paragem no Porto para ir ao Estádio do Bessa ver o dérbi do FC Porto frente ao Boavista.

O lateral direito aproveitou o facto do Manchester United não ter jogado este fim de semana para viajar mais cedo para o Porto, sendo que esta segunda-feira começa a trabalhar às ordens de Fernando Santos.