Fernando Gomes, antigo avançado e diretor de scouting do FC Porto, falou aos jornalistas à margem das eleições do clube.

«Eu, infelizmente, tive dois graves problemas que não desejo a ninguém e estou aqui com a ajuda de Deus e de muitos amigos e família a recuperar», disse o antigo avançado do FC Porto, que foi diagnosticado com cancro no pâncreas e sofreu com a morte da filha Filipa, de 32 anos, em janeiro

«Nasceu uma filha há um mês, tenho o FC Porto, estou feliz, e temos ainda a covid-19, que preocupa toda a gente. Tenho coisas a mais com que me preocupar. Estou aqui com a cara bem levantada», disse, em resposta a algumas críticas que lhe foram apontadas recentemente por integrar a candidatura de Pinto da Costa.

«O FC Porto pode contar comigo como sempre, a servir o clube da maneira que sei e posso. Consegui atingir o sonho de ser futebolista do FC Porto. Já tenho um cargo de diretor de scouting, uma grande realização também, vamos ver se consigo pertencer à lista da direção do FC Porto, que é outro sonho que posso vir a realizar. Depois vamos conversar internamente e serão ditas outras questões e outros planos».