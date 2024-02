A derrota do FC Porto em Arouca deixou a equipa de Sérgio Conceição a sete pontos dos rivais de Lisboa e vai, com certeza, marcar uma viragem na temporada do FC Porto. Foi o primeiro jogo em que o FC Porto concedeu três golos e, antes disso, o máximo que tinha concedido tinham sido dois, apenas por duas vezes, em Barcelona (1-2) e em Alvalade (0-2). É o momento certo para olhar para Otávio Ataíde e, numa comparação com os centrais disponíveis no Dragão, ver o que é que o reforço contratado ao Famalicão pode acrescentar à equipa até ao final da temporada.

Para esta comparação recorremos aos números da Sofascore, parceiro do Maisfutebol, que deixam, logo à vista, algumas evidências. O novo central do FC Porto soma os mesmos jogos do que Fábio Cardoso (17), o central mais utilizado por Sérgio Conceição, tem mais um golo marcado [marcou ao Arouca e ao Vitória], mas, talvez mais importante, destaca-se em vários capítulos de ordem técnica.

Entre os quatro centrais em análise [David Carmo ficou de fora porque já saiu], Otávio, com uma média de 5.1 bolas recuperadas por jogo, fica apenas atrás de Pepe (5.4) neste capítulo, mas bem à frente de Fábio Cardoso (2.0) e de Zé Pedro (4.3). Nos desarmes por jogo, o antigo central do Famalicão é mesmo o melhor dos quatro, com uma média de 1.8 «roubos» por jogo, destacando-se à frente de Pepe (1.4), Fábio Cardoso (0.3) e Zé Pedro (1.0).

O Famalicão, por norma, está mais tempo a defender do que o FC Porto, portanto, também é natural que os números de Otávio Ataíde estejam inflacionados em relação aos outros centrais do Dragão. O brasileiro destaca-se em vários capítulos característicos de quem joga no eixo defensivo.

Nos alívios, por exemplo, Otávio, com uma média de 3.7 por jogo, está bem à frente de Pepe (2.3), Fábio Cardoso (2.1) e Zé Pedro (2.7). Mas no número de interceções por jogo também é o melhor dos quatro, bem como nos duelos ganhos por jogo, também estando neste aspeto em especial evidência.

Tudo somado, Otávio tem a melhor nota da Sofascore, com uma avaliação de 7.32, destacando-se à frente de Zé Pedro (7.20), Pepe (7.09) e Fábio Cardoso (6.81).