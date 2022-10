Sérgio Conceição convocou 25 jogadores para o jogo contra o Bayer Leverkusen, na Alemanha, referente à quarta jornada do grupo B da Liga dos Campeões.



Na lista do técnico portista nota para as presenças de Marcano e Gonçalo Borges, que tinham ficado de fora das opções para o jogo em Portimão. Em sentido contrário, João Marcelo fica de fora, assim como Manafá.



Já Pepe continua lesionado e não é opção para o jogo desta quarta-feira (20h00), em Leverkusen.



A lista de convocados:



Guarda-redes: Diogo Costa, Cláudio Ramos e Samuel Portugal;



Defesas: Fábio Cardoso, David Carmo, Iván Marcano, Zaidu, Rodrigo Conceição, Wendell, João Mário,



Médios: Eustáquio, Uribe, Grujic, André Franco, Otávio, Bruno Costa e Bernardo Folha;



Avançados: Veron, Taremi, Pepê, Galeno, Namaso, Toni Martínez, Evanilson e Gonçalo Borges;