Sérgio Conceição e Fabio Cannavaro estiveram à conversa nas redes sociais. Questionado pelo italiano acerca do campeonato português, o treinador do FC Porto apontou as diferenças de competitividade para a Europa, no entanto, afirmou que este «está a melhorar».



«Há quatro equipas fortes no campeonato. A competitividade é diferente da Europa, mas estamos a melhorar. Jogar na Europa é muito difícil. Fizemos um bom trajeto. No primeiro ano fomos campeões e perdemos contra o Liverpool nos oitavos de final. No ano seguinte perdemos outra vez com o Liverpool nos quartos de final. Acho que devemos ajustar a nossa ideia, tendo em conta a competitividade. Nunca mudei muito, mas em vez de jogar com dois avançados, joguei só com um e coloquei mais um médio. O contexto é diferente. Nos campeonatos alemão, inglês, espanhol, italiano e francês têm testes difíceis todas as semanas», atirou.



Conceição admitiu ao técnico do Guangzhou que a «vitória é mais bela» quando se vence um rival, frisando que pretende ganhar o campeonato e disputar a Taça de Portugal em campo.



«Quando conseguimos vencer com outro rival forte, a vitória torna-se mais bela. Também estamos na final da Taça de Portugal, mas ainda não sabemos quando a vamos jogar», referiu.



Os dois antigos colegas de equipa no Parma e Inter de Milão abordaram a suspensão das Ligas devido à pandemia de Covid-19. A UEFA mantém intenção de terminar os campeonatos até ao início de agosto.



«A UEFA colocou uma data limite para os campeonatos acabarem, mas não é seguro que isso vá acontecer. Ninguém sabe como vai correr. Eu sei que há muitos interesses e eles são importantes, mas o mais importante, nesta altura, é a saúde e as pessoas. Mesmo que os jogos sejam à porta fechada, há muitas pessoas envolvidas na organização de uma partida», sublinhou.



Conceição concluiu a conversa com elogios ao velho amigo Cannavaro. «Conhecemo-nos há tantos anos. Tens sempre um grande sorriso e és uma grande pessoa. É um prazer ser teu amigo», disse o treinador do FC Porto.