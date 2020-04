Fábio Silva respondeu a várias questões lançadas pelo Instagram 433 e em resposta a uma delas identificou aquele que considera ser não só o melhor jogador da atualidade, como também da história do futebol.

«Com que trocava as minhas habilidades? Com o Cristiano Ronaldo, porque é sem dúvida o melhor da história e, para mim, vai ser sempre. Se eu pudesse trocar as habilidades com ele, só para ver como é, trocava, sem dúvida: pelo que ele deu e ainda vai dar ao futebol», disse.

O avançado do FC Porto abordou ainda o facto de ser companheiro de equipa de Pepe. «É algo incrível poder estar perto de uma pessoa que já ganhou tudo no futebol e que é uma referência mundial para muita gente. Ajuda-me muito, dá-me muitos conselhos e temos uma ligação muito boa.»

Fábio Silva foi desafiado a escolher o que preferia entre um passe de Bernardo Silva e uma das famosas trivelas de Ricardo Quaresma. Uma escolha difícil para o jogador do FC Porto. «Sendo atacante, ia ficar em situação privilegiada com o passe de ambos. Sabia que ia receber muitos passes isolado. Acho que não consigo optar por um: se pudesse jogar com os dois ao mesmo tempo, seria perfeito», completou.