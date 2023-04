Há quase três anos no FC Porto, Danny Namaso não se arrepende de ter trocado Inglaterra por Portugal. O avançado de 22 anos, de resto, já nem sente saudades de casa.

«É difícil ter saudades de Inglaterra quando se vive num sítio destes [Porto]. Para ser sincero, a única coisa de que sinto falta é da minha família e amigos, mas prefiro viver no Porto do que em Londres. Tenho saudades das pessoas, mas não do país em particular», disse o avançado dos dragões numa entrevista à Betano.

«Vir de Londres, uma cidade muito agitada, para aqui, é muito tranquilo. Vivo em Gaia, é tranquilo e cinematográfico, temos a praia. É tudo o que precisamos», frisou, embora reconheça que «este ano é mais difícil» passar despercebido na rua.

«Em geral, as pessoas respeitam os jogadores de futebol, o seu espaço privado. Tiramos fotos, damos autógrafos, mas eu adoro isso. As pessoas respeitam-te muito», realçou.

Namaso, que trocou o Reading pelo FC Porto, revelou ter muito conhecimento sobre os portistas ainda antes de assinar.

«Costumava jogar muito FIFA, às vezes jogava com o FC Porto e o meu jogador favorito era o James Rodríguez. São um pouco mais velhos, mas o Deco, o Falcão e o Hulk também. Devido às minhas raízes camaronesas, também o Aboubakar. E o Brahimi. Gosto muito do Brahimi. É um clube enorme e já tinha algum conhecimento», destacou.

Namaso admitiu ainda que espera ver mais jogadores ingleses a deixarem a zona de conforto. «Espero que a minha aventura aqui abra portas ao talento inglês, não só em Portugal. Sinto que a mentalidade dos jogadores ingleses é que, ou têm medo, ou estão confortáveis em Inglaterra. É onde todos querem estar quando crescem em Inglaterra. Têm medo de dar esse passo.»

A cumprir a primeira temporada como jogador da equipa A, o avançado inglês confessa estar «agradecido» pelo que passou na formação secundária do FC Porto e sente que está a viver um ano de «muita aprendizagem», suportado pelo treinador Sérgio Conceição.

«O mister sabe o que quer dos jogadores, na maioria das vezes consegue tirar o que quer de nós. Ajudou-me muito. É alguém que fala contigo sobre o que podes melhorar. Isso é essencial para qualquer jogador», notou, antes de elogiar Pepe.

«O nível de treino é muito alto. Quando dás por ti estás a aprender inconscientemente com jogadores que nem são da tua posição. Aprendes coisas fora de campo, com o que eles fazem. O Pepe é um ótimo exemplo disso. Todos na equipa olham para ele e veem o que ele faz», revelou.

Namaso quer ajudar o FC Porto a «ganhar mais títulos» e tornar-se numa «referência do clube», mas ainda não esqueceu a eliminação da Liga dos Campeões, diante do Inter de Milão.

«Algo falhou nesse dia, não sei o quê. Mostrámos que devíamos passar nos dois jogos. Ainda dói. Podíamos ter feito uma campanha muito boa. Foi bom o que fizemos, mas merecíamos ter passado», salientou.

O jogador de 22 anos ainda continua a ter aulas de português e está perto de ser fluente.

«Não diria que é perfeito. Ainda tenho aulas e, durante o meu tempo cá, quero continuar a ter, tonar-me fluente. Ainda tenho muito caminho a percorrer. É graças à minha professora, com quem trabalho há quase um ano. Estar aqui e conversar todos os dias com os colegas e o staff… entras na cultura. Há sítios onde não falam inglês e tenho de falar português. Isso ajuda», concluiu.

Danny Namaso soma 29 jogos esta temporada, nos quais apontou cinco golos e deu uma assistência.