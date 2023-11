Henrique Ramos, o associado do FC Porto agredido no Dragão Arena, garantiu em entrevista à TVI que depois de sair do pavilhão não sofreu qualquer agressão, defendendo os seguranças que o colocaram a salvo de mais problemas.

«Fiz questão de trazer o mesmo casaco, para vocês verem... Ok, falta aqui um botão, mas de resto o casaco está intacto. É verdade que houve uns empurrões, está nas imagens e é inegável», referiu, adiantando que não passou muito disso.

Já em relação ao intevenção que fez, Henrique Ramos garante que a fez apenas por respeito à opinião que defende e que sente ter o dever de tornar pública, como é apanágio de uma democracia. Não apoia nenhuma lista e não foi para isso que marcou presença na Assembleia Geral.

«Isto não tem nada a ver com candidaturas, até porque não estou em nenhuma lista. Houve quem me ligasse de uma lista candidata que não é a que está na direção do clube, a dar os parabéns pela coragem que tive, se calhar a essa lista o que faltou, e o que falta, é precisamente um bocado de coragem.»